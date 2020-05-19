Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru'nda keman konseri
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Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru'nda keman konseri

Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru'nda keman konseri Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bandırma Vapuru'nda keman konseri verdi.

Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru'nda keman konseri
19.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:18

Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru'nda keman konseri

SAMSUN - Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bandırma Vapuru'nda keman konseri verdi.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, korona virüsü dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor. Sabah anıtta ve Tütün İskelesi'nde yapılan törenin ardından etkinlikler Bandırma Vapuru Müzesi'nde devam etti. Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, Bandırma Vapuru Müzesi'nde keman konseri icra etti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı keman dinletisi, büyük beğeni topladı.

Anderson: "Bir Türk kadını olarak çok gururluyum"

Bandırma Vapuru'nda verdiği konserin ardından açıklamalarda bulunan Canan Anderson, "Çok gururluyum. Çünkü ilk defa Samsun'da Bandırma Vapuru üstünde böyle bir konser verildi. Bu da bana nasip oldu. Bir Türk kadını olarak çok gururluyum. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Demir: "Dünyanın en güçlü ve itibarlı ülkelerinden birisinin vatandaşlarıyız"

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen bittiği, Sevr Antlaşması ve her şeyin geri dönüş umudunun bitiği yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bandırma Vapuru ile Samsun'dan karaya çıkıyor, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atıyorlar. Bugün bu güzel ülkemiz, dünyanın en güçlü ve itibarlı ülkelerinden birisinin vatandaşlarıyız. Ben de ilk adımın atıldığı bu şehrin belediye başkanıyım. Bu benim için son derece büyük bir onur. Pandemi süreci içerisinde bir kutlama gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışının temsilini sabah gerçekleştirmiştik. Bandırma Vapuru'nda da Canan Hanım ile birlikte çok güzel bir konser icra ettik. Hem Samsunumuza hem de Türkiye'ye 19 Mayıs coşkusunu tekrar bu şartlar içerisinde o günün heyecanını olabildiğince coşkulu bir şekilde yaşatmaya çalıştık" diye konuştu.

Konserin sonunda Canan Anderson'a Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'daki 19 Mayıs kutlama etkinlikleri, çeşitli programlar ile devam etti.

Kaynak: İHA

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