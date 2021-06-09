Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenledi.