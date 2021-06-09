Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır"
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Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 'Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 'Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 'Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 'Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 'Kıbrıs, hepimizin ortak davasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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