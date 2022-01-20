Canalp ve Helvacıoğlu Hastane Caddesi'nde incelemelerde bulundu

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Canalp Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte Hastane Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada " Tarihi dokusuyla Kent Müzemiz ile bir bütün olacak Hastane Caddemiz için çok heyecanlıyız. Keşan projelerimizle gelişmeye, yenilenmeye devam ediyor. Kent müzemiz ile bir bütün olarak yenileyeceğimiz Hastane Caddemizde Edirne Valimiz Ekrem Canalp ile yerinde incelemelerde bulunduk. Keşan'ımıza vizyon katacak projemiz için çok heyecanlıyız.Keşan projelerimizle gelişmeye, yenilenmeye devam edecek." Dedi.

İncelemede Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ile Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı da hazır bulundu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri