ÇANAKKALE Çanakkaleliler, kordona akın etti

Çanakkaleliler, kordona akın ettiKORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda, kırmızı renk ile yer alan Çanakkale'de, havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda yoğunluk oluşturdu.

Çanakkaleliler, kordona akın etti

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda, kırmızı renk ile yer alan Çanakkale'de, havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'de 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi gününde vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyuna akın etti. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kentteki vaka sayısı, 1 Mart itibariyle her 100 bin kişide 81,51 olarak açıklanırken, önce 107,29'a, ardından da 202,75'e yükselmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı