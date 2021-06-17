Çanakkaleli üreticiler süt fiyatlarının korunmasını istiyor
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Çanakkaleli üreticiler süt fiyatlarının korunmasını istiyor

Çanakkaleli üreticiler süt fiyatlarının korunmasını istiyor
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Ekonomi

Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, süt üreticilerinin son günlerde sanayicilerin süt fiyatlarında indirim istemesi nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.

Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, süt üreticilerinin son günlerde sanayicilerin süt fiyatlarında indirim istemesi nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.

Savran, AA muhabirine, girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle süt üreticisi ve hayvan yetiştiricilerinin çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Buna süt fiyatlarında indirim yaşanmasının da eklenmesi durumunda hayvan sayısında azalma olacağını savunan Ferhan Savran, süt üretiminde ortaya çıkacak büyük azalmayla birlikte Ezine peynirinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Gerekli önlemlerin alınması ve süt fiyatlarının korunmasını istediklerini dile getiren Savran, şöyle konuştu:

"Son günlerde küçükbaş hayvancılıkta en büyük sorunumuz, kamuoyunda da oldukça büyük ses getiren olgu, süt fiyatlarının geriye doğru çekilmesi yönünde sanayinin talebi var. Bu talebin tüm sanayiciden geldiğini de söyleyemeyiz ama bir sıkıntı olduğu ortada. Sezon başında 4,75'ten 4,50'den açıklanan fiyatların, sezonun neredeyse ortasına gelindiğinde, 4,75 liradan 4,25 liraya indirilmesi yönünde bir taleple karşımıza geldiler. Tabii bu üretici için sıkıntılı bir süreç ortaya koydu. Çünkü üretici hesabını verilen ilk fiyat üzerinden yaptı. Yem fiyatları sürekli olarak artıyor. Geçen sene 94 ile 97 lira arasında değişen keçi yemi alındı. Sezon sonunda da 4 lira ile 4,20 lira arasında bir süt fiyatı ile biz sezonumuzu kapattık."

Bu yıl aynı yemi 156 liradan aldıklarına dikkati çeken Savran, "Bunun daha da pahalı olanları var. Geçen sene ortalama 95 liradan aldığımız yem karşılığı 4,25 liradan süt verirken, bu sene en azından yüzde 40'tan fazla bir artışla yem alırken süt fiyatlarını geçen senenin altında bir değerle vermemiz yönünde bir taleple karşı karşıyayız." diye konuştu.

Ferhan Savran, konuyla ilgili olarak peynir üreten sanayicilerle görüşme yaptıklarını, sanayicilerin peyniri satamamaktan şikayet ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ama son tüketicide de bu peyniri bu fiyatlardan alacak bir ekonomik gelir yok. Ezine peynirinin 120 liraya kadar fiyatı var. Bu çok ciddi bir rakam. Biz bu konudaki sorunlarımızı bakanlık nezdinde de aktardık. Bakanlığımız da yem fiyatlarını düşürebilmek için yemi dışarıdan daha ucuza tedarik edeceklerini söylüyorlar. İnşallah bu şekilde olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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