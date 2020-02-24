Çanakkaleli öğrencilere, Mobil Trafik Eğitim TIR'ında eğitim

24.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:22

ÇANAKKALE'de, trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Çanakkale'ye getirildi. Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan TIR'ın içinde kurulan mobil sınıfta öğrencilere trafik eğitiminin verilmesinin ardından alanda kurulan parkurda akülü araçlarla akan trafikle ilgili kurallar anlatıldı. Öğrencilere, eğitimlerin ardından 'çocuk trafik dedektifleri' kartı ve kırmızı düdük verildi. Etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit de katıldı.

Mobil Trafik Eğitim TIR'ında, salı gününe kadar Çanakkale'de eğitim verileceğini belirten Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, "Yaptığımız planlamaya göre Çanakkale genelindeki gerek taşımacılıkla gelen gerek il merkezinde bulunan okullardaki ilkokul öğrencilerine hem teorik eğitim hem de daha sonra bu teorik eğitimleri uygulayabilecekleri pratik eğitimi, eğiticilerimiz vasıtasıyla veriyoruz. Bunda amacımız tabi ki trafik ülkemizin önemli sorunlarından biri, bu sorunların önüne geçebilmek, küçük yaşlarda bu eğitimlere başlayarak daha sonra daha güvenli trafik ortamı oluşturabilmek amacıyla eğitimleri yapıyoruz. Kendilerine eğitimin ardından çocuk trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdüklerini veriyoruz. Büyüklerinin yapmış olduğu kural ihlallerinde bu düdükleri çalarak büyüklerini uyaracaklar. İleride de kurallara uyan nesiller oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA