Çanakkaleli Müzeyyen teyze, salgın günlerinde örgü oyuncak üreterek çocukları sevindiriyor
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Çanakkaleli Müzeyyen teyze, salgın günlerinde örgü oyuncak üreterek çocukları sevindiriyor

Çanakkaleli Müzeyyen teyze, salgın günlerinde örgü oyuncak üreterek çocukları sevindiriyor
06.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:10

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan Müzeyyen Gezinci, amigurumi tekniğiyle örgü oyuncaklar yaparak hem salgından korunuyor hem de çocukları sevindiriyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan Müzeyyen Gezinci, amigurumi tekniğiyle örgü oyuncaklar yaparak hem salgından korunuyor hem de çocukları sevindiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan salgın nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar evden çıkamıyor. Özellikle kadınlar bu süreçte kendilerine yeni uğraşlar ediniyor.

Kısıtlamaya tabi grupta yer alan Müzeyyen Gezinci de izolasyon döneminde amigurumi (Japonya kökenli, tığ veya şiş ile yapılan, içi doldurulmuş oyuncak sanatı) tekniğiyle oyuncak üretimi yapıyor.

Sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış hali olan, kolay öğrenilebilen bu tekniği daha önce bir dönem yapan Gezinci, ürettiklerinden bazılarını satarak evinin ihtiyaçlarını karşılıyor, birçoğunu da hediye ediyor.

Müzeyyen Gezinci, AA muhabirine, dışarı çıkamayınca neler yapabileceğini düşünmeye başladığını, aklına amigurumiyle uğraşmak geldiğini söyledi. Gezinci, "Ben bu işe torunum olduğunda, bebek yaparak başladım. Bütün torunlarıma yaptıktan sonra bıraktım. Koronavirüs ortaya çıkınca evde çok sıkıldım. Aklıma bu hobi geldi ve yeniden başladım. Ürettikçe daha çok sevdim ve daha fazla yapmak istedim." dedi.

"Yüzlerce amigurumi yaptım"

El işleri konusundaki deneyimini amigurumi yapmaya aktardığını anlatan Müzeyyen Gezinci, yüzlerce oyuncak ürettiğini dile getirdi.

Gezinci, şöyle devam etti:

"50'den fazlasını, çok beğenenlere hediye ettim. Torunlarım da çok seviyorlar. Bazılarını da satarak gelir elde ettim. Ev işlerinin haricinde zaman geçirmek için güzel bir uğraş. Kendim mutlu oluyorum, torunlarımı, sevdiklerimi mutlu ediyorum. Televizyonda görülen bazı karakterleri isteyenler oluyor, onları da yapıyorum. Tüm amigurumi oyuncaklarım çok beğeniliyor ve ilgi görüyor."

Müzeyyen Gezinci, salgın sonrasında da bu hobisini devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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