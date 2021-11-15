Çanakkaleli Kıbrıs gazisi Recep Çet son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 67 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Recep Çet'in cenazesi toprağa verildi.

Çardak beldesindeki bahçesinde zeytin toplarken fenalaşmasının ardından hastanede yaşamını yitiren Çet'in naaşı, Gazi Yakup Bey Camisi'ne getirildi.

Çet'in cenazesi, cami bahçesinde kılınan cenaze namazını müteakip belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakam Vekili Erdinç Dolu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri

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