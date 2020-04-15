Çanakkaleli fırıncıdan 'askıda ekmek' uygulaması Çanakkaleli fırıncıdan 'askıda ekmek' uygulamasıÇanakkale'de fırın işleten Metin Süt (39), koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak için 'askıda ekmek' uygulaması başlattı.

Çanakkaleli fırıncıdan 'askıda ekmek' uygulaması

Çanakkale'de fırın işleten Metin Süt (39), koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak için 'askıda ekmek' uygulaması başlattı. Bu zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirten Süt, "İhtiyacı olan vatandaşlar gelip buradan ücretsiz ekmeğini alabilirler" dedi.

Çanakkale'de 8 yıldır fırın işletmeciliği yapan Metin Süt, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere destek olma amacıyla 'askıda ekmek' uygulaması başlattı. Süt, uygulama ile ihtiyaç sahiplerine istedikleri kadar ekmek vererek, yardım ediyor. Süt'ün başlattığı bu uygulamasına fırına gelen müşteriler de askıya ekmek asarak destek oluyor.

Koronavirüs nedeniyle bu zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten Metin Süt, "O yüzden kimse aç kalmasın. İhtiyacı olan vatandaşlar gelip buradan ücretsiz ekmeğini alabilirler. Biz kendimiz askıya her gün 100 tane ekmek koyuyoruz. Ekstradan da müşterilerimizde kendileri askıya ekmek bırakıyor. 'Askıda ekmek' projesi eskiden beri olan bir proje. Ama şu an tam dayanışma yardımlaşma zamanı. Biz, elimizi taşın altına koyup vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. 'Askıda ekmek' kampanyasından yararlanan yaklaşık 8- 10 tane ailemiz var. Şu zor zamanlarda birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bizde bu yüzden 'askıda ekmek' kampanyasını başlattık. Sağ olsun müşterilerimiz de büyük ilgi gösterdi. Müşterilerimiz de askıya ekmek bırakıyorlar. Çok güzel bir kampanya oldu. Bu kampanyayı inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA