Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak andılar
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Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak andılar

19.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:32
Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak andılar

Mezitli Belediyesince 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, meşaleler yakıldı, Türk bayrağı açıldı.

Mezitli Belediyesince 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, meşaleler yakıldı, Türk bayrağı açıldı.

Etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 106 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' diyerek canı pahasına mücadele eden Türk ordusunu andıklarını dile getirerek, "Silah olmadan, aç susuz, tüm emperyalist güçlere karşı direnen ordumuz destansı bir zafer yazdılar. Bu zafer daha sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de habercisiydi. Ulus olma, bağımsızlık kolay elde edilmedi. 15 yaşında çocuklarımızın, cepheye koşan kadınlarımızın omzunda bir Türkiye oluştu" dedi.

Mezitli'nin bir kez daha farklı olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Tarhan, "Sizin gösterdiğiniz bu tablo Türkiye'ye örnek olmalı. Emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında mücadeleye her zaman devam edeceğiz. Çok kısa sürede Atatürk'ün kurduğu o çağdaş Türkiye Cumhuriyetini en parlak dönemine ulaştıracağız" diye konuştu.

Törenin ardından katılanlara o dönemin şartlarını anlatabilmek adına hoşaf ve ekmek dağıtıldı. - MERSİN

Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak andılar
Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak andılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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