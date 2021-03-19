Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı
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Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı

19.03.2021 01:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:57

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Denizli'de şehitler unutulmadı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı

DENİZLİ - Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Denizli'de şehitler unutulmadı. Şehit aileleri ve il protokolü asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Vali Ali Fuat Atik, şehit aileleri ile yakından ilgilendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde şehitler unutulmadı. Denizli Asri Mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen tören, şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından tören şehitlik ziyareti ile devam etti. İlk olarak askeri şehitliği ziyaret eden Vali Atik ve Başkan Zolan öncülüğündeki diğer protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı ve taziyelerini iletti. Askeri şehitliğin ardından polis şehitliği ziyaret edildi. Vali Atik şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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