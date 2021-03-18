Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi
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Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi

18.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:41
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, nedeniyle Osmancık'ta anma programı düzenledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, nedeniyle Osmancık'ta anma programı düzenledi.

Anma Programı Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını müteakip çelenk programı sona erdi. Çelenk programının ardından Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Protokol üyeleri Asri Mezarlığı'nda şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil bıraktılar, şehit aileleri ile dua ettiler. Belediye Kültür Merkezinde devam eden etkinlikte şiirler okunurken, sinevizyon gösterisinin ardından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Programa İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Uyar, Belediye Başkan Vekili Seher Kökez, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. - ÇORUM

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı, şehitler ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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