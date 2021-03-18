Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Ordu'da anıldı
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Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Ordu'da anıldı

18.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:09
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Ordu'da anıldı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin sonsuza dek hatırlanması ve yeni yetişen nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak, bu ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Altınordu Belediyesi hizmet binası başta olmak üzere şehrin dört bir yanı günün anlamına uygun görsel, bilgilendirici afişler ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediyeye ait fuaye salonunda ise 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim sergisi açıldı.

Çanakkale Savaşı'nın zorluklarını, yokluğun ve sıkıntının boyutlarını anlatmak ve elde edilen zaferin ne derece önem arz ettiğini hatırlatmak için ise Altınordu Belediye personellerine öğle yemeğinde o günün şartlarını yaşatmak amacıyla, savaş sırasında askerlerin yediği üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek ikramında bulundu. Menüyü memnuniyetle karşılayan belediye personelleri, o askerler aynı menüyü paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Belediye personellerinin öğle yemeği programına katılan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı gün olduğunu belirterek, "Bu kutlu zaferin verdiği gururla kahramanlık destanları tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların tarihe not düştüğü kahramanlık destanları bugün de bizim yolumuzu aydınlatıyor. Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı dolayısıyla biz de belediyemizde bu günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir etkinlik düzenledik. Öğle yemeğinde personelimizle birlikte üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek yedik" dedi.

Altınordu Belediyesi ekipleri bu kapsamda, polis noktasında görevli polis memurlarına, esnafa ve vatandaşlara da yağlı buğday çorbası ile üzüm hoşafı yemeği dağıttı. - ORDU

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Ordu'da anıldı
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Ordu'da anıldı
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Ordu'da anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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