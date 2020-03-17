Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla şehitliklerde tören yapılacak Manisa Valisi Ahmet Deniz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Manisa Garnizon Şehitliğinde ve Polis Şehitliğinde çelenk sunma töreni yapılacağını belirtti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Manisa Garnizon Şehitliğinde ve Polis Şehitliğinde çelenk sunma töreni yapılacağını belirtti.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferi, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu kadar, Kurutuluş Savaşına ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda milletimizin verdiği en büyük varoluş mücadelesidir. Hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dünyanın en büyük ordularının, devasa donanmaları ve üstün silahlarıyla dağları, tepeleri, okyanusları geçtiği fakat on beşinde genç yiğitlerin iman dolu göğsünü geçemediği yerdir. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlikle tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde bu büyük zaferi milletimize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnetle anıyorum." dedi.



Öte yandan 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğinde çelenk sunma töreni dışında herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA