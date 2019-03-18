Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Stockholm'de Kutlandı

İsveç'te Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ile Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Emre Yunt ve Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran ile büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları katıldı. Büyükelçi Yunt, yaptığı konuşmasında Çanakkale Zaferi ile 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nün önemine değindi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA