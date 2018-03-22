Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılında 103 Fidan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Havza MYO Müdürü Prof. Dr. Adem Asan ve Havza Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Harun Saat'in konuşmalarıyla başlayan etkinlikte öğrencilerin gerçekleştirdiği Çanakkale Zaferi temalı şiir dinletisi, oratoryo ve tiyatro oyunu katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinliklerin ardından akademisyenler ve öğrenciler, Havza MYO'nun bahçesine 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün şerefini ve Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak için 103 adet fidan dikti. - SAMSUN