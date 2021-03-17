Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirip kaydettiler

Kayseri'de faaliyet gösteren bir kolejin öğrencileri, "Çanakkale'nin İsimsiz Kahramanları" isimli kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirerek kaydetti.

Kayseri'de faaliyet gösteren bir kolejin öğrencileri, "Çanakkale'nin İsimsiz Kahramanları" isimli kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirerek kaydetti.

Kolejden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun 5. sınıf öğrencileri, görme engelli arkadaşlarının da Çanakkale Zaferi'nin coşkusunu yaşaması için proje gerçekleştirdi.

Kitabın içindeki her bir kahramanın hikayesi bir öğrenci tarafından okunarak ses kaydı oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Murat Öztemur, 192 sayfalık eseri seslendirerek görme engelliler için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Öztemur, sesli kitaba okulun internet sayfasından ulaşılabileceğini kaydetti.

Öte yandan okul öğrenci ve öğretmenleri, Milli Mücadele Müzesi'nde Çanakkale Türküsü'nü seslendirerek klip hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin