Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirip kaydettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirip kaydettiler

17.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:17
Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirip kaydettiler

Kayseri'de faaliyet gösteren bir kolejin öğrencileri, "Çanakkale'nin İsimsiz Kahramanları" isimli kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirerek kaydetti.

Kayseri'de faaliyet gösteren bir kolejin öğrencileri, "Çanakkale'nin İsimsiz Kahramanları" isimli kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirerek kaydetti.

Kolejden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun 5. sınıf öğrencileri, görme engelli arkadaşlarının da Çanakkale Zaferi'nin coşkusunu yaşaması için proje gerçekleştirdi.

Kitabın içindeki her bir kahramanın hikayesi bir öğrenci tarafından okunarak ses kaydı oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Murat Öztemur, 192 sayfalık eseri seslendirerek görme engelliler için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Öztemur, sesli kitaba okulun internet sayfasından ulaşılabileceğini kaydetti.

Öte yandan okul öğrenci ve öğretmenleri, Milli Mücadele Müzesi'nde Çanakkale Türküsü'nü seslendirerek klip hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Birol Güven Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Bülent Uygun Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitabı görme engelli arkadaşları için seslendirip kaydettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:18:40. #1.15#
title