Çanakkale Zaferi'ne katılan Diyarbakırlı şehitler unutulmadı
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Çanakkale Zaferi'ne katılan Diyarbakırlı şehitler unutulmadı

17.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:12
Çanakkale Zaferi'ne katılan Diyarbakırlı şehitler unutulmadı

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, vatan savunması için Çanakkale Zaferi'ne katılan 49 Diyarbakırlı şehidin ruhunu şad etmek için isimlerini açık hava panolarına astı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, vatan savunması için Çanakkale Zaferi'ne katılan 49 Diyarbakırlı şehidin ruhunu şad etmek için isimlerini açık hava panolarına astı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakırlı 49 şehidin kimlik bilgilerinin yer aldığı afişler, kentin farklı noktalarında yer alan açık hava panolarına asıldı.

Afişlerde, şehitlerin kimlik bilgilerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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