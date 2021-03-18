Çanakkale Zaferi Nazilli'de kutlandı
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Çanakkale Zaferi Nazilli'de kutlandı

18.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:17
Çanakkale Zaferi Nazilli'de kutlandı

Nazilli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma töreni için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Nazilli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma töreni için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çelenk koyma ile başlayan törenler, şehitlik ziyareti ile sona erdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü Çanakkale Şehitlerini anma programı Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki Atattürk Büstünde çelenk koyma töreni sonrasında, protokol üyeleri ve Gaziler birlikte Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan şehitlik ziyaret edildi. Törenlere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharif Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve Gaziler, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan İstasyon Meydanındaki program Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Derneklerinin Atatürk Büstüne çelenk koymasıyla başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. İstasyon Meydanındaki törenin ardından şehitlik ziyaretinde okunan duaların ardından program sona erdi.

Vatan için canı ve kanı ile mücadele eden herkesi rahmetle anan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Tarihi şan ve şeref dolu olan milletimizin kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilen Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü idrak etmekteyiz. Bu memleketi can ve kanlarıyla bizlere vatan kılan azizi şehitleri ve ahirete intikal etmiş Gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Yaşayan Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Çanakkale Zaferi Nazilli'de kutlandı
Çanakkale Zaferi Nazilli'de kutlandı
Çanakkale Zaferi Nazilli'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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