Çanakkale Zaferi İçin Yazdıkları Mektupları Şehitler Abidesi'ne Bıraktılar

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle, Uğur Okullar tarafından başlatılan 'Mektuba Mektup' projesi kapsamında, 500 öğrenci Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarları ile Anzak Koyu'ndaki Anzak askerlerinin mezarlarına yazdıkları duygu yüklü mektupları bıraktı.

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü kapsamında, Uğur Okulları 'Mektuba Mektup' projesini başlattı. Uğur Okulları'nın farklı kampüslerindeki 500 öğrenci tarafından 103 yıl önce Çanakkale Cephesinde vatanını korumak için savaşarak şehit düşen Türk askeri ile cephede Türk askerine karşı savaşan Anzak askerleri için mektuplar yazıldı. 'Mektuba Mektup' projesinin satırlarında, 500 öğrenci tarafından, Çanakkale Savaşları sırasında cephede Türk ve Anzak askerlerinin birbirlerine söyleyemedikleri varsayılan duygu ve düşünceler yer aldı.

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 500 öğrenci, Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu ve Uğur Okulları öğretmenleri ile Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Gün boyu Tarihi Yarımada'daki şehitlikleri gezen öğrenciler daha sonra Şehitler Abidesi'ne geçti. Abide önünde ellerinde Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, sembolik şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dua eden öğrenciler, 'Mektuba Mektup' projesince Türk askerleri için yazdıkları mektupları sembolik şehit mezarlıklarına bıraktı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Mektuba Mektup projesini başlattıklarını belirten Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu, "'Mektuba Mektup' projesinde öğrencilerimiz hem Anzak askerlerinin, hem Türk askerlerinin 103 yıl önce yaşadıkları o duygusal coşkunluğu, savaşın verdiği belki de yoksunluğu anlatmalarını istedik. Bugün 103'üncü yılını kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi kapsamındaki çalışmamızda 500'e yakın öğrencimiz ellerinde mektuplarla Şehitler Abidesine geldi. Öğrencilerimiz mektuplarında atalarına, aynı zamanda, karşı taraf olarak adlandırılan Anzak askerlerine bu duygularını anlattı. Bu projeye ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizi dahil ettik. Bugün 500'e yakın öğrencimizle Şehitler Abidesi'nin içerisindeki sembolik şehit mezarlarının her birinin üzerine birer mektup bırakarak, projemizi tamamlamış olduk" dedi.

Uğur Okulları 11'inci sınıf öğrencisi Feyza Nur Kılınç, "'Mektuba Mektup' projesine katılırken, bu kadar vefakar insanın aklındaki her şey bir kenara koyup, vatan uğruna bir kurşun atmak için cepheye koşmasını düşündüm. Bu proje ile onların duygu ve düşüncelerini yansıtmak istedim. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik alanlarını gezdiğim süre içinde bu toprakları kanları ile sulayarak canı pahasına koruyan şehit askerlerimizin mezarlarını ile bu vatan topraklarını görmek beni çok heyecanlandırdı. Bir kez daha bize bu vatanı bırakan şehitlerimize minnet duydum" diye konuştu.

Uğur Okulları öğrencisi Sadık Zengin ise, "Mektuba Mektup projesi bana sunulduğunda, içimde bu duyguyla ilgili neler yazılabileceğini düşündüm. Sonra bu vatan toprağında benim yaşımda, daha eli kalem tutarken 17-18 yaşında Çanakkale cephesinde şehit düşen askerlerimiz aklıma geldi. Onlar burada vatan için şehit olabilmeyi göze alabiliyorsa, ben de onlar için bu yazıyı yazmalıydım" dedi.

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