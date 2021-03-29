Çanakkale Zaferi Anma Kupası Halter İl Birinciliği Tamamlandı
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Çanakkale Zaferi Anma Kupası Halter İl Birinciliği Tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çanakkale Zaferi Anma Kupası Halter İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Çanakkale Zaferi Anma Kupası Büyükler Halter İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Çanakkale Zaferi Anma Kupası Büyükler Halter İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

27 Mart 2021 tarihinde İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Halter Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 27 erkek 12 bayan olmak üzere 39 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Çanakkale Zaferi Anma Kupası Halter İl Birinciliği Tamamlandı
Çanakkale Zaferi Anma Kupası Halter İl Birinciliği Tamamlandı
Çanakkale Zaferi Anma Kupası Halter İl Birinciliği Tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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