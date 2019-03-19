Çanakkale Zaferi" Anıldı

Sivas'ta Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümü dolayısı ile Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında program düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 104'üncü yılı dolayısı ile düzenlenen program Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları çok amaçlı salonunda yapıldı. Programa okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, aziz şehitlere çok şey borçlu olduğumuzu dile getirdi. Çağan,"Aziz şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti daima size minnettardır. Çocuklarımız çalışkanlıklarıyla, insanlıklarıyla, manevi değerlere saygılarıyla sizlere layık olmaya çalışacaklardır. Şehitlerimizin yolunda ülkemizi en güzel günlere ulaştıracaklarına inancım tamdır" dedi.

Programda Tarih Öğretmeni İrfan Kara'nın, Çanakkale Zaferi'nin gerçekleşme sürecinde yaşanan çeşitli kahramanlık hikayelerini öğrenciler ile paylaşması ile devam etti. Program öğrenciler tarafından şiir okunması ile devam etti. Program son olarak ise müzik öğretmeni İbrahim Üçinkülüğ ve öğrencilerinin Çanakkale türkülerini seslendirmesi ile sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA