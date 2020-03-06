06.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:12

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve üç gün sürecek Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 6 kulüpten 7-18 yaş grubunda 89 sporcu yarışacak.

Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan organizasyonda, aynı zamanda, atlama branşında gelecek 3 aylık dönemde uluslararası turnuvalarda yarışacak milli sporcular seçilecek.

Şampiyonaya katılan sporcular, tramplende 1 ve 3 metre, kule atlamada ise 3, 5, 7,5 ve 10 metre yüksekliklerde yarışacak.

Şampiyona, 8 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.

Şampiyonada, İzmir MİA Spor Kulübü, İzgem Spor Kulübü, Samsun Kule Tramplen Atlama Spor Kulübü, İstasyon Gençlerbirliği Spor Kulübü, Elit Jimnastik Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü mücadele edecek.

Kaynak: AA