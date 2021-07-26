Gürün Suçatı Sulaması'nın ilk etabı tamamlandı
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Gürün Suçatı Sulaması'nın ilk etabı tamamlandı

Gürün Suçatı Sulaması'nın ilk etabı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Sadece Haberler

Sivas'ın Gürün ilçesinde DSİ tarafından yapılan Suçatı Sulaması projesinin birinci etabının tamamlandığı bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde DSİ tarafından yapılan Suçatı Sulaması projesinin birinci etabının tamamlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün kente yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştererek uygulamaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı.

Bu kapsamda Gürün Suçatı Sulaması birinci kısım inşaatında 1010 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını belirten Yıldız, "Projenin birinci kısmı tamamlanmış olup, 6 bin 922 metre boru döşenmiştir. Ayrıca 30 adet sanat yapısı yapılmıştır. Projeden milli ekonomiye yılda 606 bin lira katkı sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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