Çanakkale'ye yeni termal tesis projesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki İlçesi Kocabaşlar bölgesi Ilıca mevkiinde çalışmaları devam eden 'Kocabaşlar Termal Tesis Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki İlçesi Kocabaşlar bölgesi Ilıca mevkiinde çalışmaları devam eden 'Kocabaşlar Termal Tesis Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'de yatırımların ve hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Turan, "Şehrimize turizm ve sağlık açısından çok kıymetli bir proje daha kazandırıyoruz. Yeterli sıcak su bulunması sonrasında bölgenin jeotermal turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapıldı. İlk beton döküldü, ilk önce havuzlarımız yapılacak. Bölgede ilk olarak eski havuz yerine daha modern havuzların yapımına başlanıldı. Ayrıca 25 adet bungalov tarzı jeotermal kaynaklı evler, yürüyüş yollarının yapılması, kamelyalar, çevre düzenlemesi ve doğa turizmi konusundaki çalışmalar da devam etmektedir. Proje bittiğinde yapılacak termal tesisler, Çanakkale il merkezine ve havaalanına en yakın termal tesis olacak. Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'ın da uzun yıllardır takip ettiği, hayata geçmesi için emek verdiği bir projeydi. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Şimdiden Çanakkale'mize, Lapseki'mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte, şehrimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı