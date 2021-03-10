Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı

10.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:11

Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" projesi kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Karabük'te teslim alındı.

Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı

KARABÜK - Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" projesi kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Karabük'te teslim alındı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği düzenliyor. Gençlerde var olan millete ait hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin, tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Karabük Valiliği'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Bartın Çocuk Evleri'nden Sıla Gezgin Çoban'ın Bartın'dan Karabük'e taşıdığı Türk Bayrağı Zonguldak'a ulaştırılmak üzere Polis ve Jandarmanın oluşturduğu koridordan geçerek Karabük Çocuk Evleri'nden Narkadın Özdemir'e teslim edildi.

Teslim töreninin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, devir teslimi gerçekleştirilen Ay yıldızlı bayrağın 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşarak dalgalandırılacağını belirtti.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı
Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı
Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı
Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:12:45. #1.14#
title