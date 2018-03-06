Çanakkale'ye Şehitlerine Saygı Yolcuları Çorum'a Ulaştı

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında şehitler için Samsun'dan Çanakkale'ye bisikletle yolculuğa çıkan İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Grubu, Çorum'a ulaştı.

Emekli Astsubay Ayhan Basmacı, emekli polis memuru Selim Daban ve Osman Özdemir'den oluşan Kent Konseyi Bisiklet Grubu, "İlkadım'dan Çanakkale'ye Şühedaya Saygı Yolculuğu"nun ikinci gününde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı ziyaret etti.

Candan, ziyarette yaptığı açıklamada, bisiklet grubunun anlamlı bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Samsun Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer. Bugünde yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Samsun'dan böyle bir hareketin başlaması çok anlamlı." dedi.

Grub adına açıklama yapan Özdemir de bin 300 kilometre pedal çevireceklerini ifade ederek, Çorum'dan sonra Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir'i de ziyaret edip, buralardan alacakları toprak ve bayrakları Çanakkale'ye ulaştıracaklarını söyledi.

Ülke olarak milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun Çanakkale'de milletimizi zafere taşıyan ruhla aynı olması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını ifade eden Özdemir, "Çanakkale Zaferi'nde destan yazan kahraman askerlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimize olan minnet borcumuzu ödemek için böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.