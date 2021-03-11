Çanakkale'ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı
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Çanakkale'ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı

11.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:45
Çanakkale'ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" projesi kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Malatya'da teslim alındı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" projesi kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Malatya'da teslim alındı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği düzenliyor.

Proje 81 ildeki gençlerde var olan millete ait hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin, tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında Malatya Valiliği'nde 'Bayrak Teslim Töreni' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Esranur Polatoğlu Erzincan'dan Malatya'ya taşıdığı Türk Bayrağı'nı Malatya'yı temsil eden Ömer Miraç Pay'a teslim etti. Ömer Miraç Pay, Doğu Anadolu Bölgesini temsilen dalgalanacak Ay yıldızlı bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaştıracak.

Tunceli'den teslim aldığı Türk Bayrağı'nı Malatya'ya taşıyan Esranur Polatoğlu, "Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdım. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor, aldığım gibi öperek size teslim ediyorum" diyerek bayrağı teslim etti.

Bayrağı Çanakkale'ye ulaştıracak olan Ömer Miraç Pay ise "Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime söz veriyorum" diyerek şanlı Türk Bayrağı'nı teslim aldı.

Bayrak Teslim Töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, Çanakkale Savaşı'nın önemine temas etti. - MALATYA

Çanakkale'ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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