Çanakkale'ye 30 milyon liralık ödenek

2019 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Çanakkale'ye 30 milyon 525 bin 683 liralık KÖYDES ödeneği tahsis edildi.

7 bin 156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesi ile 2019 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği 2019/1011 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çanakkale'ye 30 milyon 525 bin 683 liralık KÖYDES ödeneği tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Uygulama Esas ve Usullerine uygun olarak bu ödenek; suyu yetersiz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projelerinde, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerinde ve atık su projelerinde kullanılacak.

KÖYDES Çanakkale İl Tahsisat Komisyonunun 10 Mayıs tarihli ve 2019/1 sayılı kararı gereğince tahsis edilen ödeneğin; köylerden acil içme suyu ihtiyacı olan projelerde kullanılmak üzere toplam 9 milyon 291 bin 622 lirası suyu yetersiz, yeni tesis ve tesisi geliştirilecek olan köy ve bağlılarının İçme ve kullanma suyu ihtiyacında, 15 milyon 35 bin 319 lira 18 kuruşu yol ve ulaşım hizmetleri sektöründe, 888 bin 833 lirası atık su projelerinde, 1 milyon lirası Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ortak alım olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alımında kullanılacak.

2 milyon 821 bin 642 lira 30 kuruşluk pay, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak Akaryakıt alımında; 305 bin 255 lira 20 kuruşluk pay, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak yedek parça alımında kullanılacak. 710 bin 514 lira 39 kuruş, yine Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımında kullanılacak. 472 bin 496 lira 93 kuruş ise İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yönetim gideri olarak değerlendirilecek.

Proje başlangıcında yol ve ulaşım amaçlı proje sayısı 36 adet, içme ve kullanma suyu temin veya iyileştirme proje sayısı ise 59 adet, atık su proje sayısı 4 adet olarak belirlenirken, toplam 99 adet projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı.

Projenin uygulanmasında yol ve Ulaşım hizmetlerinde 37 bin 961, içme ve kullanma suyu projelerinde 18 bin 388, atık su projelerinde ise 943 olmak üzere toplam 57 bin 292 kişiye 2019 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında hizmet götürülmesi hedefleniyor.

Proje ayrıntıları ve daha geniş bilgi www.canakkale.gov.tr ve www.canakkaleozelidare.gov.tr. isimli web sitelerinden takip edilebilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA