ÇANAKKALE Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi
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ÇANAKKALE Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildiÇANAKKALE merkezli 4 ilde yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 17 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:19

Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 17 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde eş zamanlı olarak satışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D., A.K., S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan 3 şüpheliyi bulmak için başlatılan çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerden S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler, S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız Kırıkkale marka tabanca, 9 milimetrelik 2 tabanca fişeği ayrıca tabancaya ait şarjör, 1 litrelik 161 etil alkol, 1 litrelik 5 boş etil alkol şişesi, 60 litre etil alkol, 20 mililitre 160 anason aroması, 20 mililitre 7 anason yağı, 20 mililitre 12 malt aroması, 11 tonluk 9 plastik depo, 1 litrelik 2 bin 890 boş cam şişe, 156 boş kullanıma hazır 5 litre boş bidon, 30 kullanılmamış şişe kolisi, 200 şişe ayırma kartonu, şişe doldurma makinesi, şişe kapaklama makinesi, şişe dolumu standart pampası ve şişe dolumu süzgeç pompası ele geçirildi.

ÇANAKKALE Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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