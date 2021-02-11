ÇANAKKALE - Yangın çıkan Ro-Ro gemisi römorkörlerle Akçansa Limanı'na götürüldü (6)
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ÇANAKKALE - Yangın çıkan Ro-Ro gemisi römorkörlerle Akçansa Limanı'na götürüldü (6)

11.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:58

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeyken yangın çıkan Ro-Ro gemisi, karadan da müdahaleye imkan vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekildi.

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeyken yangın çıkan Ro-Ro gemisi, karadan da müdahaleye imkan vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekildi.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil mesafede bulunan gemide, kaptan Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahale edildi.

Bir süre sonra gemi, yangına karadan da müdahaleye imkan vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na götürüldü.

Gemide, 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu öğrenildi.

ÇanakkalegemiRo-Ro gemisiYangın

Muhabir Burak Akay,Büşra Nur Yılmaz

Redaktör Etem Geylan

Yayınlayan Murat Kaban

ÇANAKKALE - Yangın çıkan Ro-Ro gemisi römorkörlerle Akçansa Limanı'na götürüldü (6)
ÇANAKKALE - Yangın çıkan Ro-Ro gemisi römorkörlerle Akçansa Limanı'na götürüldü (6)
ÇANAKKALE - Yangın çıkan Ro-Ro gemisi römorkörlerle Akçansa Limanı'na götürüldü (6)
ÇANAKKALE - Yangın çıkan Ro-Ro gemisi römorkörlerle Akçansa Limanı'na götürüldü (6)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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