Çanakkale ve Balıkesir'de vaka sayılarında artış sürüyor

ÇANAKKALE (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka haritasında en çok vaka artışının yaşandığı ilk 10 il arasında komşu kentler Balıkesir 4'üncü, Çanakkale ise 5'inci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16- 22 Ekim tarihli haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritada, 100 bin kişide en çok vaka artışı, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu. En çok artış yaşanan 10 il arasında komşu iller Balıkesir 4'üncü, Çanakkale ise 5'inci sırada yer aldı.

Balıkesir'de artan haftalık vaka sayılarını değerlendiren vatandaşlardan Aynur Tütüncü, "Herkes pandemi kurallarına uysun. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmasın. Hijyen kurallarına dikkat etsinler. Özellikle eller yıkanmalı, topluluk içinde fazla bulunulmamalı, eğer bu kurallara uyulursa koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanacaktır" dedi.