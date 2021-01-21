Çanakkale ve Balıkesir'de 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı
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Çanakkale ve Balıkesir'de 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı

21.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:24
Çanakkale ve Balıkesir'de 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı

Çanakkale ve Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılıyor.

Çanakkale ve Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne" göre sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının yapılması ile başlayan süreç devam ediyor.

Çanakkale ve Balıkesir'deki huzurevleri ve bakım evlerinde kalanlar ile çalışanların aşılanmasına başlandı. Ayrıca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaki değerlendirme doğrultusunda 85 yaş üzerindeki kişilerin aşı işlemleri evlerinde gerçekleştiriliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde ikamet eden 99 yaşındaki Ayşe Vahide Gündoğdu da görevli ekiplerce aşılandı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, kızının yanında kalan Gündoğdu'ya aşı yaparak salgın konusunda bilgi verdi.

Gündoğdu'nun kızı Fatma Nur Sallama, "Her gün korku ve tedirginlik içinde yaşıyoruz. Odası ayrı olsa da ona hastalığın geçmesinden çok korkuyordum. Şimdi omuzlarımızdan büyük bir yük kalktı. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm sağlık personelimize ve devletimizin yetkililerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ise Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi sakinleri ve personelinin aşıları yapıldı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Sevgi Evi sakinleri bizim baş tacımızdır. Onların sağlıkları bizim için çok önemlidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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