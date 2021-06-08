Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için sağanak uyarısı
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Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için sağanak uyarısı

Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin güneydoğusu ile merkez ve güney ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerine kadar görülecek yağışların, yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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