Çanakkale Valisi Tavlı'dan "15 Temmuz" mesajı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, 15 Temmuz 2016'da aziz milletin iradesini yok saymaya ve demokrasiyi yıkmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milleti tarafından bozguna uğratıldığını vurguladı.

Rengini şehitlerinin kanından alan ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek milli irade ve demokrasiye sahip çıktığını belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, aziz Türk milleti 15 Temmuz'da da destan yazmıştır. Şanlı tarihimizin sayfalarına daima kahramanlık destanı yazan, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden bu aziz millet, 15 Temmuz'da vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya bir kez daha milli birlik ve beraberlik içinde haykırarak tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak demokrasi destanı yazmıştır. Çanakkale ruhu ve 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasında yer alan ülkemiz 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan aziz Türk milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir."

Kaynak: AA