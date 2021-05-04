Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Yenice ilçesindeki uygulama noktasını ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" sürecinde Yenice ilçesinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" sürecinde Yenice ilçesinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Vali Aktaş, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yol kontrol noktalarına ziyarette bulundu.

Yenice ilçesindeki kontrol noktasına gelen İlhami Aktaş, jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan tedbirler ve yapılan kontrol çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Aktaş, sokağa çıkma kısıtlamasına titizlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım." dedi.

Vali İlhami Aktaş'ın Yenice uygulama noktası denetlemelerine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay