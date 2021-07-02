Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir süre önce çıkan yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir süre önce çıkan yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

Vali Aktaş, 30 Haziran'da Cevatpaşa Mahallesi Havantabya Sokak'ta bulunan evde çıkan ve maddi hasara neden olan yangının ardından aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aile fertleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, evde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valiliği olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten İlhami Aktaş, evin yenilenmesi konusunda da talimat verdiğini söyledi.

Aktaş'ın talimatının ardından temizlik, boya ve badana işlemlerine başlanırken ailenin diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nakdi yardımda bulunuldu.

Öte yandan aile fertlerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aileye psikolojik destek verilmeye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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