Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan belediye ziyareti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.

Başkan Gökhan ile bir süre görüşerek sohbet eden İlhami Aktaş, Çanakkale Belediyesinin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali İlhami Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay