Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın ziyaretleri

11.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:50
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın ziyaretleri

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesini ziyaret edip AFAD depolarında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesini ziyaret edip AFAD depolarında incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesine gitti.

Burada Kütüphane Müdürü Alper Yancar tarafından karşılanan Aktaş, müzenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette İlhami Aktaş, daha önce arkeoloji müzesi olan ve yenilenerek kütüphane olarak hizmet veren binanın vatandaşlara modern bir kütüphane olarak hizmet verdiğini söyledi.

Vali Aktaş ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) Saraycık köyünde bulunan cep lojistik deposu ve konteyner depolama alanında incelemelerde bulundu.

Depolarda bulunan malzemeler hakkında AFAD Müdürü İbrahim Tarı'dan bilgi alan Aktaş, kurum personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın ziyaretleri - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:55:52. #1.15#
title