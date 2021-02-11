Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın ziyaretleri

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesini ziyaret edip AFAD depolarında incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesine gitti.

Burada Kütüphane Müdürü Alper Yancar tarafından karşılanan Aktaş, müzenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette İlhami Aktaş, daha önce arkeoloji müzesi olan ve yenilenerek kütüphane olarak hizmet veren binanın vatandaşlara modern bir kütüphane olarak hizmet verdiğini söyledi.

Vali Aktaş ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) Saraycık köyünde bulunan cep lojistik deposu ve konteyner depolama alanında incelemelerde bulundu.

Depolarda bulunan malzemeler hakkında AFAD Müdürü İbrahim Tarı'dan bilgi alan Aktaş, kurum personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay