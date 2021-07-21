Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışan personele ziyarette bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışan personele ziyarette bulundu.

Vali Aktaş, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret edip bayram mesaisi yapan personellerin bayramlarını kutladı.

Ardından AFAD İl Müdürlüğüne geçen Aktaş, sırasıyla İtfaiye Müdürlüğü, Polis Uygulama Noktaları, Jandarma Karakolu, 112 Hava Acil Ambulans Helikopteri, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği, Kepez Polis Merkezi Amirliği, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, GESTAŞ iskelesi, Çanakkale Havalimanı ve DHMİ Kurtarma ve Yangın İstasyonu, 112 Sağlık Hizmetleri Birimlerini ziyaret edip burada personelle bayramlaşıp sohbet etti.

Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesini ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ziyaretlerini noktaladı.

Vali Aktaş'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk eşlik etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bayram ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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