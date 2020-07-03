Çanakkale Valisi İlhami Aktaş halk pazarını ziyaret etti
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş halk pazarını ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, halk pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş halk pazarını ziyaret etti
03.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:20

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, halk pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, ziyaret öncesi vatandaşların pazar yerinin giriş ve çıkış noktalarında kontrolünü sağlayan zabıta memurlarından uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Tedbirler kapsamında vatandaşların sağlığı için il genelinde yoğun önlemler alındığını ifade eden Vali Aktaş, "Pazar esnafımızın Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında büyük emeği var. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazar esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İlhami Aktaş, pazar esnafıyla bir süre görüşerek, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Daha sonra Vali Aktaş, pazarda zabıtalara alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak talimat verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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