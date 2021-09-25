Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Assos'ta devam eden çalışmaları inceledi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Assos Antik Liman bölgesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Aktaş, bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında şantiye yetkililerden bilgi alıp kaya ıslahı yapılan alanı inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

Çanakkale'nin tarih ve turizm bölgeleri arasında önemli bir yere sahip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Assos'un daha güvenli hale getirileceğini ifade eden Vali İlhami Aktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Çanakkaleli vatandaşların ve valiliğin Assos ve çevre konusundaki hassasiyetinin en üst noktada olduğunu söyledi.

Gelibolu Tarihi Alanı, şehitlikler, Çanakkale Boğazı, Kaz Dağı Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, Troya Tarihi Milli Parkı ve Assos gibi birçok tarihi, turistik, kültürel ve doğa harikası değerlere hep birlikte sahip çıktıklarını kaydeden Aktaş, "Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçalarının ve taşların ıslah çalışmaları, projesine aykırı herhangi bir çalışma yapılmadan tamamen projesine uygun olarak bitirilip Assos'u en kısa zamanda dünya turizmine kazandıracağız. Arkeologlar gözetiminde yapılan çalışmalar ile Assos Antik Liman kaya düşmesi ıslahı projesi, bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri olan Assos Antik Limanı ve turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değeri artırılacak ve düşen kayaların engellenerek insanların can ve mal güvenliği sağlanacaktır." diye konuştu.

Antik Liman bölgesinde faaliyet gösteren işletme sahipleri de İlhami Aktaş ve proje yürütücülerine yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vali Aktaş'a Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan ve Assos Otelcileri Dernek Başkanı Erdal Çakır eşlik etti.