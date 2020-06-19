Çanakkale Valisi Aktaş tarihi alanı ziyaret etti Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı ziyaret etti.

Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu ile birlikte tarihi yarımadada Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler vatan savunması için hayatını feda eden şehitlerin kabirleri başında dua okudu.

Kaynak: AA