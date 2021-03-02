Çanakkale Valisi Aktaş: Maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla 'yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de, Vali İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için kurallara titizlikle uyulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme döneminin başladığını duyurmasıyla 'yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de kafe, restoran, pastane gibi işletmeler müşteri almaya başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada kademeli ve kontrollü normalleşmeye başlanıldığını ifade eden Vali Aktaş, "Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Vatandaşlarımız, özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıdır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız. Koronavirüsü alacağımız tedbirlerle hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı