Çanakkale Valisi Aktaş, LEADER Projesi toplantısına online olarak katıldı
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Çanakkale Valisi Aktaş, LEADER Projesi toplantısına online olarak katıldı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Valisi Aktaş, LEADER Projesi toplantısına online olarak katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu "LEADER Projesi" toplantısına online olarak katıldı.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu "LEADER Projesi" toplantısına online olarak katıldı.

Vali Aktaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı, LEADER tedbirine yönelik ikinci aşama illerinde kurulacak olan yerel eylem grupları için online lansman toplantısında İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile yer aldı.

Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımıyla, aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları sağlanıyor.

LEADER yaklaşımı kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında, yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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