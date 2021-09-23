ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırlarındaki Assos bölgesinde devam eden çalışmalarının projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam ettiği bildirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırlarındaki Assos bölgesinde devam eden çalışmalarının projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Assos'ta yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli haberler in yer aldığı belirtildi.

Bölgedeki çalışmanın kaya parçalarının oteller bölgesine düşmesi üzerine başlatıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Assos Antik Limanı'nda tesislerin üzerine daha sonra da yola düşen büyük kayaların insanların can ve mal kaybına neden olmaması için Afad tarafından 'Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi' hazırlanmış ve bölge afet bölgesi ilan edilmiştir. Hazırlanan rapor Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanarak çalışmalara başlanmıştır. Çalışmanın amacı bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri olan Assos Antik Limanı ve turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değerinin artırılması ve düşen kayaların engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir."

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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