Çanakkale Valiliği maske takma zorunluluğu getirdi
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Çanakkale Valiliği maske takma zorunluluğu getirdi

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Çanakkale Valiliği maske takma zorunluluğu getirdi
19.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:14

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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