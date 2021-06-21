Çanakkale Turizminin Gözdesi Assos
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Çanakkale Turizminin Gözdesi Assos

Çanakkale Turizminin Gözdesi Assos
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale'nin tarih ve turizm bölgelerinin arasında önemli bir yere sahip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Assos Antik kentinde, turizmi canlandırmak için yapılacak iyileştirme çalışmaları toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin tarih ve turizm bölgelerinin arasında önemli bir yere sahip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Assos Antik kentinde, turizmi canlandırmak için yapılacak iyileştirme çalışmaları toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Assos Antik liman mevkiinde gerçeklesen toplantıya; Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, AFAD Müdürü İbrahim Tarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Assos bölgesi otel sahipleri ve esnafları ile kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Assos Antik kentinde Turizmi canlandırmak için yapılacak iyileştirme çalışmaları ile yerli ve yabancı ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı, Assos bölgesi otel sahipleri ve esnafları ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.

Çanakkale'nin turizmde layık olduğu seviyeye ulaştırılması için yoğun çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, Assos bölgesi otel sahipleri ve esnaflarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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