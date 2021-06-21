Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör ters dönerken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 14.45 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Assos istikametine gitmekte olan Nadir Gültekin'in kontrolündeki 38 FS 237 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı öne sürülen Kamil Üreyen idaresindeki 17 DD 195 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ters döndü. Kaza sürücüler Nadir Gültekin, Kamil Üreyen ile otomobil içerisinde bulunan Damla Gültekin ve Kardelen Gültekin yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çanakkale traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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