ÇANAKKALE Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünde, arazinin engebeli ve üzüm kütükleri arasındaki mesafenin az olması nedeniyle traktörün giremediği bağlar, atadan kalma, atlara bağlanan pulluklar ile sürülüyor.

Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünde, arazinin engebeli ve üzüm kütükleri arasındaki mesafenin az olması nedeniyle traktörün giremediği bağlar, atadan kalma, atlara bağlanan pulluklar ile sürülüyor.

Üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedik köyü sakinleri, traktörleriyle sarp arazideki üzüm bağlarına ulaşamıyor. Bazılarına ise kütük aralıklarının çok sık olması nedeniyle traktörlerle giremiyor. Köylüler de dedelerinden kalma eski yöntemle, atlara bağladıkları pulluklarla bağlarını sürüyor. Köylüler, düz ve sulak arazilerde ise daha farklı meyveler yetiştiriyor.

Çiftçilerden Hakkı Karaman (29), 7 dönümlük bağını arkadaşı Halil Görgül (35) ile birlikte atadan kalma atlara bağladıkları pulluklarla sürdü. İki çiftçi, engebeli arazi nedeniyle bitkin düşen atlarını, her saat başı dinlendirdi.

Hakkı Karaman, köyün sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu, ancak Bayramiç ilçesinin en iyi üzüm bağlarının da köylerinde olduğunu söyledi. Karaman, "Arazimizin sarp olmasının yanında, üzüm kütükleri çok sık dikildiği için traktör ile sürmenin imkanı yok. Bağlarımızı sürerken en dikkat ettiğimiz konulardan birisi de atlarımızı saat başı dinlendirmek oluyor. Atların bağları sürerken otları yemeye çalışmaması için ağızlarına da telden yapılan ağızlık takıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA